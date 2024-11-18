сегодня в 11:45

Times: США могут не разрешить ВСУ использовать Storm Shadow для ударов по РФ

Одобрение ударов ракетами ATACMS производства США по целям в глубине территории РФ не означает такое же разрешение на применение британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС .

Как пишет The Times, технические характеристики данных ракет разные, поэтому обе ситуации рассматриваются порознь. Британия пытается надавить на США, чтобы власти страны разрешили применять Storm Shadow по территории РФ. Использование британских ракет основано на американских технологиях, поэтому нужно получение разрешения от Штатов.

Ранее газета The New York Times писала, что американский лидер Джо Байден дал разрешение наносить удары с Украины вглубь России ракетами ATACMS.

Французская Le Figaro в понедельник удалила материал о разрешении Британии и Франции атаковать территорию РФ с помощью дальнобойных ракет производства указанных стран.