Time: Байден собрался определить будущее Европы на годы вперед

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Байден рассказал о в своем видении развития Европы под присмотром США

Президент США Джо Байден рассказал о в своем видении развития Европы под присмотром Вашингтона и боязни поражения Киева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на интервью американского лидера журналу Time.

«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, уйдет Польша, страны вдоль фактической границы России соберутся вести себя самостоятельно», — сказал Байден.

Глава Белого дома намерен с помощью НАТО не дать России влиять на соседние страны.

Поэтому, считает Байден, необходимо развивать альянс политически, экономически и с военной точки зрения, сказано в материале.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, сто США готовят новый пакет военной помощи Украине.