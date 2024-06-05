Time: Байден собрался определить будущее Европы на годы вперед
Байден рассказал о в своем видении развития Европы под присмотром США
Президент США Джо Байден рассказал о в своем видении развития Европы под присмотром Вашингтона и боязни поражения Киева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на интервью американского лидера журналу Time.
«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, уйдет Польша, страны вдоль фактической границы России соберутся вести себя самостоятельно», — сказал Байден.
Глава Белого дома намерен с помощью НАТО не дать России влиять на соседние страны.
Поэтому, считает Байден, необходимо развивать альянс политически, экономически и с военной точки зрения, сказано в материале.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, сто США готовят новый пакет военной помощи Украине.