Салливан: США анонсируют новый пакет военной помощи Украине

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Власти США готовят заявление о новых поставках вооружения ВСУ, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит RT .

Администрация США ожидает в ближайшие недели объявления об отправке на Украину новых крупных партий вооружений, сказано в сообщении.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон видит прогресс Киева на поле боя после поставок оружия.

Чиновник также признал, что Киев был «в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США».