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В Белом доме увидели прогресс ВСУ на поле боя после военной помощи США

В Белом доме увидели прогресс украинских военных на поле боя после военной помощи США, пишет РИА Новости .

«Мы видим, как оружие прибывает на поле боя в последние дни и недели, это имеет значение, меняет ситуацию», — сказал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Чиновник признал, что Киев был «в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США».

Сейчас «они выбираются из этой дыры» и могут планировать атаки, отметил Салливан.

Ранее бывший английский разведчик Аластер Крук назвал «предвыборным шоу» военную помощь Вашингтона Украине.