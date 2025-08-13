The Times: Уиткофф выступил за идею контроля РФ над освобожденными территориями

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф одобрил идею военно-политического контроля РФ над освобожденными ею территориями, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Издание утверждает, что эту тему Уиткофф обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего недавнего визита в Москву. Если идея будет воплощена в жизнь, то это позволит Киеву не проводить всеукраинский референдум по вопросу изменения границ.

15 августа Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры пройдут на Аляске.

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает провести саммит с участием Украины почти сразу же после переговоров с Путиным, если те пройдут хорошо.