The Telegraph: Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk

Позднее в интервью программе Axios Show украинский лидер косвенно подтвердил информацию. Зеленский попросил Трампа передать вид вооружения, который до этого не поставлялся на Украину. При этом он не уточнил, о каком именно виде оружия идет речь.

В британском издании отметили, что на данный момент неизвестно, намерен ли американский лидер выполнить просьбу главы киевского режима.

Американская крылатая ракета большой дальности Tomahawk способна преодолевать расстояние в 2,5 тыс. км и нести боевую нагрузку до 450 кг. Стоимость одной ракеты составляет примерно 2 млн долларов. Ракета находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, а также использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием Вашингтона.

