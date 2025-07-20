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The Spectator: 50-дневный ультиматум Трампа стал подарком для Путина

Ультиматум американского Дональда Трампа с требованием заключения мирного соглашения с Украиной стал подарком для президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Как поясняет Spectator, это требование главы Белого дома фактически свело на нет усилия конгресса по введению более серьезных санкций в отношении РФ.

Обозреватель издания отметил, что после этого ультиматума в законодательном органе приостановили процесс рассмотрения документа о введении более жестких антироссийских ограничений.

Сенатор США Линдси Грэм*, часто высказывающийся против РФ, ранее внес проект о санкциях, по которому могли бы ввести импортные пошлины в размере 500% на импортируемые товары из стран, закупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.