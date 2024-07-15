The Daily Mail: Байден сделал «вопиющую» оговорку в речи о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден совершил «вопиющую» оговорку, затронув тему покушения на экс-главу Соединенных Штатов и своего оппонента на выборах Дональда Трампа, обращаясь к жителям, сообщает Life.ru.

В своем обращении американский лидер назвал урну для голосования «урной для боя», а Трампа — «бывшим Трампом».

По данным издания The Daily Mail, Байден говорил, что политика не должна быть «полем боя», а страстям, которые вспыхнули в преддверии выборов президента, нужно стихнуть. По словам президента США, насилие не должно стать нормой в стране.

13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В него стреляли и ранили в ухо. В результате происшествия один человек погиб. Секретная служба США уничтожила стрелка.