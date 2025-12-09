Telegraph: Зеленский может сорвать мирную инициативу США по урегулированию

Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине может не воплотиться в жизнь из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского идти на территориальные уступки, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Переговорный процесс по завершению конфликта на Украине «застрял» на важном пункте про территориальный вопрос. Президент США Дональд Трамп потерпит неудачу, если у него не получится убедить Москву и Киев прийти к соглашению, пишет издание.

8 декабря Зеленский заявил, что американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины и контроле над восточными регионами.

Между тем Трамп заявил, что Зеленскому необходимо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями Москвы. По словам американского лидера, переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины.

Трамп также считает, что на Украине настало время для президентских выборов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.