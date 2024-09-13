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Telegraph: у Украины осталось мало ракет Storm Shadow

У Украины осталось «относительно немного» ракет Storm Shadow после ударов по Крыму, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Издание в качестве источника приводит данные военных, не уточняя детали информации.

Киеву Storm Shadow поставляют Британия и Франция, в ракетах используются детали и технологии США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер 13 сентября обсудя т снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что предоставление Украине ракет большой дальности «будет означать прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в конфликте на Украине».