Telegram отреагировал на ограничение звонков для россиян

Telegram заявил о борьбе с преступностью в ответ на ограничение звонков в России

Telegram борется с призывами к диверсиям, насилию и мошенничеству на своей платформе и принимает жалобы, чтобы удалять «миллионы вредоносных сообщений». Таким образом пресс-служба мессенджера отреагировала на решение Роскомнадзора о частичном ограничении Telegram-звонков для российских пользователей, сообщает РБК .

Объясняя введение ограничений против голосовой связи в Telegram и WhatsApp*, российское ведомство заявляло, что эти мессенджеры используют для вымогательства денег и обмана россиян, а также для вербовки в террористы и диверсанты. Роскомнадзор утверждал, что руководство платформ призывали бороться с противоправной деятельностью пользователей, но оно проигнорировало просьбы.

Telegram настаивает, что борется с вредоносным использованием своей платформы. Модераторы приложения используют инструменты нейросетей, следят за публичными разделами и реагируют на заявления людей, жалующихся на противоправный контент, отметили в компании.

«Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — добавили в пресс-службе.

Тем временем Минцифры РФ заявило, что доступ к звонкам в Telegram и WhatsApp* восстановят, если мессенджеры начнут соблюдать российские законы.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России