Минцифры: звонки в мессенджерах восстановят после выполнения ими требований

Как считают в Минцифры РФ, решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsApp* сможет положительно повлиять на уменьшение количества звонков от мошенников, сообщает ТАСС .

Там подчеркнули, что доступ к звонкам в этих зарубежных мессенджерах восстановят в случае выполнения ими требований по соблюдению законодательства РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp* частично ограничили возможность звонить в стране, чтобы противодействовать преступлениям.

Часто указанные мессенджеры аферисты используют для вымогательства денег и обмана россиян, а еще для вербовки людей в террористы и диверсанты.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.