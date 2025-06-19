Тегеран держит воздушное пространство закрытым до 19 июня

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Иран продлил запрет на авиаперелеты на фоне угрозы американских ударов

Иранские власти продлили ограничения на авиасообщение внутри страны и международные перелеты до 13:30 по московскому времени 19 июня, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Миндорожного хозяйства Маджид Ахаван подтвердил решение, ссылаясь на «технические причины», однако источники связывают это с ожиданием возможного удара со стороны США.

Напряженность достигла критической точки после публикации Bloomberg о завершающей стадии подготовки американских военных к операции против иранских ядерных объектов. Особое внимание уделяется подземному комплексу в Фордо, где, по данным разведки, продолжаются работы по обогащению урана.

Параллельно Израиль держит в готовности силы специального назначения для возможной наземной операции, если американцы откажутся от применения «бомбы-монстра» GBU-57.