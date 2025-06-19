США и Израиль готовят удар по Ирану в ближайшие дни

сегодня в 04:25

Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни

По данным источников Bloomberg , администрация США активно готовится к возможному удару по Ирану, который может быть нанесен уже в ближайшие дни.

Эти планы разрабатываются параллельно с израильскими намерениями к рискованной спецоперации на стратегическом подземном ядерном объекте в Фордо.

Американские военные рассматривают различные варианты воздействия, включая точечные удары по ядерным объектам. Израильские спецподразделения готовы к наземной операции в Фордо как альтернативе авиаудару.

Решение может быть принято в течение 48-72 часов на фоне поступающих данных о прогрессе иранской ядерной программы.

Подземный комплекс в Фордо, расположенный на глубине 80-100 метров, представляет собой сложную цель. США обладают сверхмощной бомбой GBU-57 (MOP), способной разрушать укрепленные подземные сооружения.