США рассматривают многоударный сценарий атаки на иранский ядерный объект

Американские военные разрабатывают комплексный план ударов по секретному ядерному объекту Ирана в Фордо, предусматривающий несколько волн атак для гарантированного разрушения подземных сооружений, сообщает РИА Новости.

По данным осведомленных источников в администрации США. президент Дональд Трамп лично изучает возможности сверхмощной бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), способной уничтожать укрепленные подземные цели.

Этот 13,6-тонный боеприпас, никогда ранее не применявшийся в реальных операциях, теоретически может пробить до 60 метров железобетона.

Пентагон заверяет главу государства в эффективности этого оружия против иранского комплекса, хотя его реальная боевая эффективность остается непроверенной. Параллельно Израиль, не обладающий аналогичными бомбами, предлагал альтернативный сценарий с использованием спецназа для проникновения на объект.

Ситуация осложняется тем, что даже успешная операция может спровоцировать масштабный ответ Тегерана, включая атаки на американские базы в регионе и активизацию проиранских группировок.

Эксперты отмечают, что решение об атаке на Фордо может стать поворотным моментом в иранском кризисе, либо окончательно похоронив перспективы ядерной сделки, либо, напротив, заставив Тегеран пойти на уступки под угрозой дальнейшей эскалации.