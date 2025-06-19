Израиль готов к спецоперации на ядерном объекте Ирана

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Axios: израильские коммандос могут заменить американские бомбы в Фордо

Израиль разрабатывает альтернативный сценарий с применением сил специального назначения. По данным Axios , израильская сторона проинформировала администрацию Трампа о готовности провести рискованную операцию с проникновением диверсантов на охраняемый объект.

Как стало известно, израильские коммандос готовы проникнуть на охраняемый объект в случае, если США откажутся от применения сверхмощной авиабомбы GBU-57.

Сложность предстоящей операции трудно переоценить — ядерный комплекс расположен на глубине около 100 метров под горным массивом, защищен современными системами ПВО и многоуровневой физической охраной.

В Вашингтоне и Иерусалиме продолжаются интенсивные консультации, при этом окончательное решение может быть принято в ближайшие 48 часов.

Военные эксперты отмечают, что подобная операция будет сопоставима по сложности со знаменитым рейдом США по ликвидации Усамы бен Ладена, но с дополнительными рисками из-за необходимости проникновения на стратегический ядерный объект.