ТАСС: Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

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Действующий президент Молдавии заявила о свой победе на выборах

Действующий президент Молдавии Майя Санду заявила о свой победе на выборах главы республики, сообщает ТАСС .

После обработки 98,33% протоколов Санду лидирует во втором туре президентских выборов с отрывом более 9,28% от своего оппонента Александра Стояногло.

По данным агентства Reuters, Санду уже произнесла победную речь и призвала готовиться к парламентским выборам следующим летом.

Ранее сообщалось, что Стояногло победил с результатом 51,19% при подсчете всех бюллетеней внутри Молдавии, Санду получила 48,81%.