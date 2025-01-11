ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора без выхода в море. Также завершилось размагничивание корабля, сообщает ТАСС .

По словам источника, физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации. Он определяет готовность установки к работе на максимальной мощности.

Во время международного военно-морского салона «Флот-2024» сообщалось, что к осени 2024 года специалистам поставили задачу провести физический пуск двух реакторов и оторваться от пирса. Ходовые испытания намечены на лето 2025 года, затем пройдут и государственные.

«Адмирал Нахимов» находится на ремонте с 1999 года. Реальные работы на крейсере начались в 2013 году. Результатом модернизации станет усиление ударной мощности корабля.

Ранее стало известно, что с 2028 года по инициативе «Росатома» могут ввести новый инвестиционный сбор для грузоотправителей. Вырученные средства от таких уплат планируют направить на строительство ледоколов.