«Росатом» предложил строить атомоходы для Севморпути за счет грузоотправителей

С 2028 года по инициативе «Росатома» могут ввести новый инвестиционный сбор для грузоотправителей. Вырученные средства от таких уплат планируют направить на строительство ледоколов, пишет «Коммерсант» .

В настоящее время «Росатом» столкнулся с нехваткой средств на строительство мощных атомоходов для Северного морского пути, поэтому сотрудники ищут способ исправить ситуацию. Одним из вариантов стала новая инициатива о введении сбора для грузоотправителей.

Инициатива «Росатома» уже обсуждается профильными регуляторами, но одобрят ее или нет, пока говорить рано. Если одобрят, то надбавки к плате могут рассчитывать с тонны перевозимой продукции.

Северный морской путь является более коротким путем из Европы в Азию, если сравнивать с Суэцким каналом. Но его развитие напрямую зависит от возможности сопровождения кораблей ледоколами. В «Росатоме» пока не стали комментировать новую инициативу, сославшись на то, что совещания еще не было, никакое решение не принято, а значит, и комментировать пока нечего.

У грузоотправителей пока не сложилось единого мнения. Некоторые из них заявляют, что ставки и сегодня уже большие, они понимают, что тарифы будут только увеличиваться из-за предстоящего удорожания строительства ледоколов.