Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что прекращение помощи США Украине не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя, этого мало. Важнее, чтобы Вашингтон перестал передавать Киеву данные разведки, сообщает RTVI .

Картаполов подчеркнул, что Штаты лишь приостановили помощь, а не полностью прекратили ее. Более того, помогать Украине продолжает Европа. Также нужно дождаться официального подтверждения от США, что они действительно приняли такое решение.

Депутат отметил, что у ВСУ есть накопленные запасы из предыдущих поставок. Какое-то время украинская армия еще сможет выполнять поставленные задачи.

«Европа ничего не приостанавливает. Наоборот, сейчас надо ожидать, что они будут выскребать последнее, что у них есть, и все туда везти, везти, везти», — добавил Картаполов.

Поставки военной помощи Украине со стороны США были приостановлены Вашингтоном 4 марта в 4:30 по московскому времени. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп. Информацию об этом распространило агентство Reuters.