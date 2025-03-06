Тайные переговоры: соратники Трампа встретились с оппонентами Зеленского в Киеве

Люди из команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с идейными противниками президента Украины Владимира Зеленского в Киеве: главной темой стали выборы главы государства, сообщает «Царьград» .

Как уточняет издание Politico, союзники Дональда Трампа встретились экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и приближенными главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом Politico заявили три депутата Верховной рады и анонимный эксперт по внешней политике.

Участники встречи позиционируют себя как люди, с которыми проще найти общий язык, чем с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни. Они могут завершить обсуждение деталей по урегулированию конфликта. Их представят Соединенным Штатам. Будет предусмотрено короткое перемирие с более широкими «гарантиями безопасности».