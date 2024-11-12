Таиланд получил приглашение стать страной — партнером БРИКС
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Таиланд станет страной-партнером БРИКС. Страна получила соответствующее приглашение, сообщает ТАСС.
В июне глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг подтвердил стремление страны вступить в БРИКС. Он передал своему российскому коллеге, Сергею Лаврову, письмо о намерении государства стать членом объединения.
Во вторник стало известно, что Таиланд получил приглашение стать страной — партнером БРИКС.
Ранее у БРИКС появилась еще одна страна-партнер. Данный статус был присвоен Белоруссии.
Всего по итогам саммита БРИКС в Казани, который проходил с 22 по 24 октября, государствами-партнерами БРИКС стали 13 стран.