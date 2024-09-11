Таджикистан предостерег своих граждан от поездок в Белоруссию

Посольство Таджикистана в Минске рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Белоруссию, ссылаясь на ужесточение пограничного контроля для иностранных граждан, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Ввиду ужесточения в Республике Беларусь режима контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан <…> рекомендует временно воздержаться от поездок в Республику Беларусь», — отметили в дипломатическом представительстве.

Белоруссия не относится к странам, где таджикистанцы массово трудоустраиваются. Кроме того, прямое авиасообщение между Душанбе и Минском отсутствует, долететь можно лишь с пересадками.

Ранее посольство Таджикистана также советовало своим гражданам избегать поездок в Россию.

Между тем 9 сентября в Москве мигрант из Средней Азии попытался изнасиловать девушку около станции метро «Волжская». Ей удалось сбежать, а злоумышленник скрылся.