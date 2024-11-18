Сын Трампа назвал имбецилами ответственных за решение по ударам вглубь России

Дональд Трамп — младший назвал имбецилами тех, кто одобрил решение о нанесение ударов по России американскими ракетами ATACMS, пишет ТАСС .

К черту жизнь!!! Имбецилы!» — написал он на своей странице в Х, комментируя сообщение газеты The New York Times о том, что действующий президент США Джо Байден снял ограничения на применение ракет.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.