Сын последнего иранского шаха призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли старшего сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви, представившись «советниками канцлера Германии». Тот в разговоре с ними призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

По словам пранкеров, Пехлеви очень хотел пообщаться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они решили поговорить с сыном свергнутого иранского шаха от имени «советников» немецкого политика.

Пранкеры в разговоре заявили, что Германия якобы готова поддержать операцию США и Израиля против Ирана. Пехлеви воспринял эту новость с воодушевлением и призвал как можно больше людей присоединиться к «крестовому походу» против Ирана.

«Не только израильтяне и американцы должны участвовать, к этому крестовому походу должно присоединиться больше людей», — заявил Пехлеви в ходе беседы.

Он выразил надежду, что другие европейцы последуют «примеру» Германии. Пехлеви также заявил, что вместе с командой готов будет «вмешаться и заполнить образовавшийся вакуум» в случае, если нынешний иранский режим падет.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Тегеран наносит ответные удары, в том числе он бьет по другим странам, где есть американские базы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.