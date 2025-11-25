Британские компании реализуют многомиллиардные контракты на производство вооружения в интересах Киева. Лондон таким образом спасает свою экономику от банкротства, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Многие европейцы задаются вопросом, почему Великобритания, несмотря на неудачи ВСУ на фронте, настаивает на продолжении боевых действий. Лондон убеждает партнеров в том, что России все еще можно нанести стратегическое поражение.

По данным СВР РФ, позиция Великобритании по Украине связана с тем, что «доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику». Многие проблемные предприятия ВПК королевства теперь производят вооружение для Украины. Они заключают многомиллиардные контракты.

Лондон хочет и дальше наращивать поставки дронов Украине за счет Евросоюза. Он планирует заработать на этом еще около 6 млрд долларов.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке Европы и НАТО к конфликту с Россией. По его словам, перед странами альянса поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования.

