Свинцов заявил, что продолжит говорить о Telegram после исключения из ЛДПР

Депутат Свинцов: исключение из ЛДПР не связано с комментариями о Telegram

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что продолжит комментировать ситуацию с блокировкой Telegram и другие IT-темы, несмотря на исключение из ЛДПР. Мандат он сохранит до выборов 20 сентября, сообщает Газета.ru .

Андрей Свинцов подчеркнул, что решение партии не связано с его высказываниями о Telegram и мобильном интернете.

«Конечно. Это не связано с исключением», — сказал депутат.

Он назвал решение ЛДПР печальным и напомнил, что состоит в партии 26 лет. По его словам, официальная причина исключения — расхождение его позиции с мнением партии. Заседание с его участием длилось около пяти минут.

18 марта пресс-секретарь лидера фракции ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила в Telegram-канале, что зампреда комитета Госдумы по информационной политике исключили из партии единогласным решением. По данным RTVI, поводом стали его комментарии о работе Telegram, «белых списках», VPN и мобильном интернете.

Ранее Свинцов заявлял, что у Telegram «не так много времени» после слов президента Владимира Путина о рисках использования неподконтрольных систем связи. Он также прогнозировал возвращение мобильного интернета в крупные города в течение двух недель и отмечал, что легальные VPN-сервисы продолжат работать в России.

