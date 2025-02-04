«Стратегическое молчание»: МИД предрек мировую реакцию на атаку ВСУ по автобусу

Захарова: реакция на обстрел автобуса в Запорожье — «стратегическое молчание»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию международного правозащитного сообщества в связи с атакой ВСУ на школьный автобус в Запорожье как «стратегическое молчание», сообщает «Царьград» .

Во вторник утром украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. Серьезно ранен водитель, он находится в тяжелом состоянии. Пятеро детей получили осколочные ранения, их жизни вне опасности.

«Опять включат „стратегическое молчание?“» — написала Захарова в своем Telegram-канале, имея в виду реакцию международных правозащитных и гуманитарных организаций на инцидент.

Ранее жителей освобожденных от ВСУ территорий Запорожья предупредили о воздушной ракетной и бомбовой опасности в связи с возможными атаками украинской авиации.