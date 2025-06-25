Страны БРИКС предложили создать свободную от ЯО зону на Ближнем Востоке

Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, сообщает РИА Новости .

В заявлении говорится, что страны БРИКС подтверждают необходимость создания зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, в соответствии с международными резолюциями.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня. Однако после наступления перемирия обе страны его нарушили.

Трамп осудил обе стороны, но отдельно обратился к Израилю, призвав его «не сбрасывать бомбы» на Иран. Между тем Тегеран объявил о своей победе над еврейским государством.

В ночь на 24 июня президент США рассказал, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня. Спустя 3 часа после вступления перемирия в силу Израиль заявил, что был атакован ракетой Ирана. Тегеран отмечал, что не запускал снаряд.