Стороны встречи по Украине назначили второй раунд переговоров в Абу-Даби
Второй раунд переговоров по Украине состоится в Абу-Даби 24 января
Осведомленный источник сообщил, что все стороны переговоров по украинскому кризису согласились продолжить диалог 24 января, об этом сообщил осведомленный источник.
23 января в Абу-Даби за стол переговоров сели сразу три делегации, представляющие Россию, США и Украину. Об официальном старте переговоров сообщал глава МИД ОАЭ Шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян.
«Согласны (продолжить переговоры — ред.), никто дверью не хлопает», — сказал источник ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает практически каждый час доклады о том, как проходит трехсторонний контакт. По его словам, стороны обсуждают параметры завершения конфликта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.