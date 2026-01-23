Стороны встречи по Украине назначили второй раунд переговоров в Абу-Даби

сегодня в 22:18

Второй раунд переговоров по Украине состоится в Абу-Даби 24 января

Осведомленный источник сообщил, что все стороны переговоров по украинскому кризису согласились продолжить диалог 24 января, об этом сообщил осведомленный источник.

23 января в Абу-Даби за стол переговоров сели сразу три делегации, представляющие Россию, США и Украину. Об официальном старте переговоров сообщал глава МИД ОАЭ Шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян.

«Согласны (продолжить переговоры — ред.), никто дверью не хлопает», — сказал источник ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает практически каждый час доклады о том, как проходит трехсторонний контакт. По его словам, стороны обсуждают параметры завершения конфликта.

