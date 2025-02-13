Сторонники Порошенко* заблокировали трибуну после введения санкций
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Сторонники бывшего президента, народного депутата Украины Петра Порошенко* заблокировали трибуну Верховной рады. Они протестуют против санкций совета национальной безопасности и обороны (СНБО), введенных в адрес экс-лидера, сообщает СМИ соседнего государства «Политика Страны».
Сторонники Порошенко* держат в руках плакаты с надписями: «Нет диктатуре» и «Нет политическим репрессиям». Заседание парламента после инцидента прекратили.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*. В рамках рестрикций, бывший глава государства лишен государственных наград. Его активы заблокированы, а средства за границу выводить запрещено.
Ранее сообщалось, что Порошенко* в скором времени могут арестовать. Рядом с домом политика уже дежурят сотрудники правоохранительных органов.
*Петр Порошенко — член запрещенного объединения, которое признано в России экстремистским.