Сторонники Порошенко* заблокировали трибуну после введения санкций

сегодня в 14:53

Сторонники бывшего президента, народного депутата Украины Петра Порошенко* заблокировали трибуну Верховной рады. Они протестуют против санкций совета национальной безопасности и обороны (СНБО), введенных в адрес экс-лидера, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

Сторонники Порошенко* держат в руках плакаты с надписями: «Нет диктатуре» и «Нет политическим репрессиям». Заседание парламента после инцидента прекратили.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*. В рамках рестрикций, бывший глава государства лишен государственных наград. Его активы заблокированы, а средства за границу выводить запрещено.

Ранее сообщалось, что Порошенко* в скором времени могут арестовать. Рядом с домом политика уже дежурят сотрудники правоохранительных органов.

*Петр Порошенко — член запрещенного объединения, которое признано в России экстремистским.