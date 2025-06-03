Военкор Стешин отнесся с пониманием к критике КНР после атак ВСУ на аэродромы

Жители Китая в своих соцсетях критикуют Россию за то, что «слишком расслабилась», чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались и атаковали российские военные аэродромы. Военкор Дмитрий Стешин отнесся с пониманием к критике и объяснил, в чем не правы жители КНР, сообщает «Царьград» .

«В чем неправы китайцы? Оценки точные, с долей сочувствия от людей, переживших в своей истории что-то подобное», — пояснил Стешин.

В качестве примера военкор вспомнил об опиумных войнах в Китае, когда Великобритания диктовала этой стране такие правила, какие хотела. Поэтому Стешин считает, что китайцы пишут критикующие сообщения, опираясь на свой собственный опыт.

Ранее Минобороны России сообщило, что представители киевского режима 1 июня атаковали сразу пять российских военных аэродромов. Атаке подверглись объекты в том числе в Мурманской и Иркутской областях. Позднее военная прокуратура заявила, что начала проверки на атакованных ВСУ объектах.