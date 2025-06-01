сегодня в 20:35

Минобороны: ВСУ совершили теракт в отношении аэродромов в пяти регионах РФ

Представители киевского режима 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

В трех российских регионах военные успешно отразили беспилотные атаки со стороны ВСУ. Речь идет об Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — сообщили в Минобороны.

На момент публикации заметки некоторые участники терактов уже задержаны, с ними работают компетентные органы. В результате происшествий жертв среди населения и военных удалось избежать.

Также ВСУ в период с 08:20 до 19:00 по московскому времени активно атаковали российские региона с помощью Дронов. За указанный период дежурными средствами ПВО удалось перехватить и ликвидировать 33 вражеских беспилотника.

27 дронов сбили и перехватили в Курской области, четыре беспилотника пытались атаковать Белгородскую область. Еще два дрона ликвидировали в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в Мурманской и Иркутской областях местные жители заметили фуры, из которых взлетали FPV-дроны и начинали обстреливать регионы.