Стармер ответил Путину на предупреждение о конфликте с Россией

Британский премьер Кир Стармер ответил президенту России Владимиру Путину на его предупреждение о конфликте с Москвой после предоставления дальнобойных ракет Украине, пишет РБК .

Ранее стало известно, что Киев передал Вашингтону список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.

Российский лидер заявил, что страны НАТО таким образом будут напрямую втянуты в военный конфликт на Украине». России придется принимать соответствующие решения, «исходя из тех угроз, которые будут создаваться». отметил Путин.

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — сказал Стармер во время полета в США, его слова приводит BBC.

Президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер 13 сентября в Белом доме обсудят снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России.