Стармер назначил Иветт Купер на пост главы МИД Великобритании

сегодня в 20:00

Глава британского правительства Кир Стармер сменил министра иностранных дел страны. Теперь этот пост занимает 56-летняя экс-министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, сообщает ТАСС .

Ранее главой МИД страны был Дэвид Лэмми. Его назначили на пост заместителя премьер-министра и министра юстиции.

Между тем главой МВД Великобритании была назначена Шабана Махмуд, которая ранее возглавляла британский Минюст. Перестановки в правительстве произошли 5 сентября.

Иветт Купер в разные годы занимала должность младшего министра жилищного строительства в кабинете Гордона Брауна, главного секретаря министерства финансов, а также министра труда и пенсий. Она была главой МВД Великобритании с 5 июля 2024 года.

Ранее в июне этого года Стармер назначил Блейз Метревели новым главой Секретной разведывательной службы (MI6). Она сала первой женщиной на этой должности.