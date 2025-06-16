Метревели новым главой Секретной разведывательной службы Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Блейз Метревели новым главой Секретной разведывательной службы (MI6). Это историческое решение — за 115 лет существования организации ее впервые возглавит женщина, сообщает «КоммерсантЪ» .

47-летняя Метревели сменит осенью 2024 года действующего руководителя Ричарда Мура. В настоящее время она занимает должность генерального директора технологического подразделения «Q» в MI6, отвечающего за инновации и кибербезопасность. Ранее Метревели занимала руководящие посты как во внешней разведке (MI6), так и в контрразведке (MI5).

Назначение знаменует важный этап для британских спецслужб. До этого MI6 оставалось единственной разведывательной структурой страны, которую никогда не возглавляла женщина. В отличие от MI5, где руководителями были Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, или GCHQ, которым сейчас управляет Энн Кист-Батлер.

Эксперты связывают это назначение с растущей важностью технологических аспектов в разведывательной деятельности. Опыт Метревели в области киберопераций и цифровой разведки будет особенно востребован в условиях современных вызовов безопасности. Официальное вступление в должность запланировано на октябрь 2025 года.



