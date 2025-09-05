Guardian: Стармер проведет перестановки в правительстве

сегодня в 19:25

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается убрать Дэвида Лэмми с должности главы МИД Соединенного Королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Стармер хочет провести перестановки в правительстве. Дэвид Лэмми потеряет свой пост, а его место займет Иветт Купер, которая возглавляет МВД страны.

Вместе с тем должность министра внутренних дел может занять Шабана Махмуд, которая возглавляет Минюст.

Как отмечает телеканал Sky News, Лэмми займет пост министра юстиции, а также станет заместителем премьер-министра.

Ранее посольство РФ в Лондоне назвало кражей использование доходов от замороженных российских активов на покупку оружия ВСУ. Москва ответит на эти недоброжелательные действия.