Посольство РФ назвало кражей использование активов РФ на покупку оружия ВСУ

сегодня в 16:47

Россия считает незаконным предоставление Великобританией средств на закупку военной техники для ВСУ за счет доходов от замороженных российских активов. Москва расценивает это как кражу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Лондоне.

В нем говорится, что действия Великобритании рассматриваются как противоправные. Преступное изъятие российского имущества подрывает доверие зарубежных инвесторов к Лондону, отметили в посольстве.

Также в тексте заявления сказано, что Москва ответит на недружественные действия Великобритании.

Ранее Лондон направил Украине более 1 млрд долларов, полученных с доходов замороженных российских активов. Эти средства будут потрачены на покупку оружия ВСУ.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Лондон украл российские деньги и передал их киевскому режиму. По его словам, в дальнейшем для Великобритании это может обернуться последствиями.