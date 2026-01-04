Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля

Компания SpaceX объявила, что до 3 февраля ее спутниковая интернет-система Starlink будет предоставлять жителям Венесуэлы бесплатный и непрерывный доступ в интернет на фоне американской атаки на Каракас.

«Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — говорится в публикации американской компании в соцсети X.

Второго января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. В рамках пресс-конференции Трамп заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

Глава Белого дома назвал военные действия против Венесуэлы серьезным предупреждением для всех государств. По его словам, это сигнал тем, кто решит посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов Америки.

