Стало известно содержание резолюции Совбеза ООН по Украине
ТАСС: Совбез ООН проголосует по нейтральной резолюции по Украине
Совбез ООН проголосует 24 февраля по предложенной США нейтральной резолюции по Украине, сообщает ТАСС.
О содержании документа сообщили агентству в миссии КНР при организации.
Голосование может состояться в 10:00 по местному времени или в 18:00 по московскому времени. Текст американской резолюции был передан представителям стран — членов Совбеза, сказано в публикации.
Ранее Украина отказывалась изменить свою версию резолюции. Страны ЕС также приняли сторону Киева при подготовке документа.