Стало известно содержание резолюции Совбеза ООН по Украине

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ТАСС: Совбез ООН проголосует по нейтральной резолюции по Украине

Совбез ООН проголосует 24 февраля по предложенной США нейтральной резолюции по Украине, сообщает ТАСС .

О содержании документа сообщили агентству в миссии КНР при организации.

Голосование может состояться в 10:00 по местному времени или в 18:00 по московскому времени. Текст американской резолюции был передан представителям стран — членов Совбеза, сказано в публикации.

Ранее Украина отказывалась изменить свою версию резолюции. Страны ЕС также приняли сторону Киева при подготовке документа.