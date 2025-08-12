Стало известно, поедет ли Зеленский на Аляску в дни встречи Путина и Трампа

ТАСС: визит Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа маловероятен

В преддверии двусторонней встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом весь мир гадает, приедет ли на Аляску, где будет проходить саммит, украинский президент Владимир Зеленский. Осведомленный источник ТАСС сообщил, что ожидать президента Украины на Аляске не стоит.

«Приезд Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа ожидать не стоит», — сообщили источники ТАСС.

Ранее Трамп отметил, что для его встречи с Путиным присутствие Зеленского не требуется. В разговоре с журналистами он так и не подтвердил слухи о том, что намеревается пригласить на Аляску украинского лидера.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Стороны выбрали для саммита штат Аляска. Перед саммитом американский лидер анонсировал загадочный обмен территориями.