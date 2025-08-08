Стало известно о внезапном разговоре Путина и Лукашенко

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин «только что» провели телефонный разговор, сообщает «Пул Первого» . Неделей ранее лидеры уже встречались на карельском острове Валаам.

Подробности новой телефонной беседы Путина и Лукашенко пока неизвестны. До этого Кремль не анонсировал, что лидеры созвонятся 8 августа.

Ранее, 1 августа, российский и белорусский лидеры провели встречу на острове Валаам. В ходе нее Путин заявлял о поставке в войска первого серийного ракетного комплекса «Орешник». Лукашенко также отмечал, что в армии Белоруссии выступают за развертывание этого вооружения на своей территории. Путин добавлял, что позиции для установки «Орешника» на белорусской территории уже выбраны, и, «скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем».

Накануне, 7 августа, в Кремле заявляли, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на будущей неделе.