Путин объявил о поставке в войска первого серийного «Орешника»

В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам. По словам верховного главнокомандующего, вооружение уже поступило в войска, сообщает РИА Новости .

«У нас произведен первый серийный комплекс „Орешник“, первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — сказал Путин во время посещения Карелии вместе с Лукашенко.

Президенты также рассказали о планах по развертыванию «Орешника» в Белоруссии. По словам Лукашенко, в войсках выступают за размещение комплекса на белорусской территории уже в 2025 году, стороны «от этого пока не отступают». Путин отметил, что, «скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», а военные уже выбрали позиции для установки новейшего вооружения в республике.

«Орешник» — ракетный комплекс и одноименная новейшая баллистическая ракета средней дальности, произведенные в России. Вооружение прошло испытание боем в ноябре 2024 года во время удара по объекту ВПК Украины. Атаку «Орешником» произвели в ответ на то, что украинская армия устраивала обстрелы территории РФ с применением американских и британских ракет.