Председатель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в ходе обсуждения с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателем обратился с просьбой оказать воздействие на работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи с расследованием дела бизнесмена Тимура Миндича, в котором он также упоминается, сообщает «Лента.ру» .

Предварительно известно, что встреча Умерова и Пателя, в которой также принимал участие заместитель главы СБУ Александр Поклад, не была посвящена переговорам между Украиной, США, Россией и Европой.

Организация этой встречи осуществлялась через турецкие каналы, при этом основной темой обсуждения было стремление избежать предоставления НАБУ со стороны ФБР какой-либо экспертной, следственной или профессиональной поддержки в рамках расследования дела Миндича.

Ранее украинское посольство в США подтвердило факт проведения встречи между Умеровым и представителями ФБР. В заявлении посольства подчеркивалось, что в ходе встречи обсуждались исключительно вопросы национальной безопасности, которые не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал с участием Миндича и главы киевского режима Владимира Зеленского наносит серьезный удар по Украине. Этот инцидент привел к резкому снижению боевого настроя украинских военнослужащих на передовой.

