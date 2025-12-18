Коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича и главы киевского режима Владимира Зеленского наносит серьезный удар по Украине. Этот инцидент привел к резкому снижению боевого настроя украинских военнослужащих на передовой.

Также представители западных дипломатических миссий допускают возможность народного возмездия против украинской власти со стороны разочарованных граждан. Согласно данным разведки, больше половины жителей Украины уже согласны признать российский контроль над занятыми регионами в обмен на остановку военных действий. При этом количество таких людей продолжает увеличиваться.

Жители Украины все чаще осознают, что власти превратили военный конфликт в способ массового хищения западных денег, выделяемых стране в качестве финансовой поддержки.

Ранее олигарх Игорь Коломойский* в суде заявил о несостоявшемся покушении на Миндича, которого называли «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло в Израиле 28 ноября.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

