Стало известно, кто вызвался быть посредником на переговорах России и Украины

CNN Brasil: Лула да Силва хочет стать посредником на переговорах РФ и Украины

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника на ожидаемых переговорах России и Украины. Он обсудил это с главой России Владимиром Путиным во время встречи в Кремле 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Brasil, цитирующего спецпомощника бразильского лидера Селсу Аморима.

В ходе консультаций в Кремле Лула да Силва «предложил свою помощь в качестве посредника» на переговорах и обговорил предложения по урегулированию украинского кризиса, разработанные Бразилией и Китаем.

Специальный помощник президента по международным вопросам Аморима добавил, что позиция властей республики схожа с американской — содействовать скорейшему старту прямых российско-украинских консультаций.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и «будет ждать» его 15 мая в Турции. До этого российский лидер предлагал возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий.