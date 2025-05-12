Стало известно, кто вызвался быть посредником на переговорах России и Украины
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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника на ожидаемых переговорах России и Украины. Он обсудил это с главой России Владимиром Путиным во время встречи в Кремле 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Brasil, цитирующего спецпомощника бразильского лидера Селсу Аморима.
В ходе консультаций в Кремле Лула да Силва «предложил свою помощь в качестве посредника» на переговорах и обговорил предложения по урегулированию украинского кризиса, разработанные Бразилией и Китаем.
Специальный помощник президента по международным вопросам Аморима добавил, что позиция властей республики схожа с американской — содействовать скорейшему старту прямых российско-украинских консультаций.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и «будет ждать» его 15 мая в Турции. До этого российский лидер предлагал возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий.