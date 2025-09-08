Члены экипажа яхты «Андромеда», которые, предположительно, взорвали газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», могли выполнять задание бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал представитель федеральной полиции Германии, сообщает URA.ru со ссылкой на Die Welt.

Сейчас Залужный занимает пост посла Украины в Великобритании.

Диверсанты устроили взрыв на газопроводах 26 сентября 2022 года. Характер повреждений на объекте инфраструктуры беспрецедентный. При этом сроки проведения ремонтных работ пока невозможно просчитать.

7 сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сказал, что «Северные потоки» взорвала высококвалифицированная группа диверсантов. Они имели огромный опыт работы на больших глубинах и в тяжелых условиях Балтийского моря. Патрушев отметил, что у Великобритании есть такие специалисты.