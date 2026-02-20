Стало известно, кто летел на загадочном самолете из США через РФ
Фото - © РИА Новости
Средства массовой информации проявили повышенный интерес к воздушному судну, которое, вылетев с американской военной базы, проследовало через российское небо. Однако данное событие не содержит поводов для ажиотажа, на борту воздушного судна находился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает URA.RU.
Предварительно известно, что на борту лайнера Boeing 777 Dreamliner следовал на родину в Узбекистан президент этой страны Шавкат Мирзиеев. Его визит в Вашингтон был связан с участием в первом саммите организации «Совет мира».
Самолет, отправившийся в путь с авиабазы Эндрюс — известной точки приема официальных делегаций — пролетел над территорией Канады, Гренландии, Европы, России и Казахстана, после чего благополучно прибыл в Ташкент.
Ранее сообщалось, что взлетевший с авиабазы в США неопознанный самолет заметили в небе над Россией. Он вошел в воздушное пространство России рядом с Мурманской областью, а когда он летел над Архангельской областью, маршрут не отслеживался.
