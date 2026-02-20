Стало известно, кто летел на загадочном самолете из США через РФ

Средства массовой информации проявили повышенный интерес к воздушному судну, которое, вылетев с американской военной базы, проследовало через российское небо. Однако данное событие не содержит поводов для ажиотажа, на борту воздушного судна находился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает URA.RU .

Предварительно известно, что на борту лайнера Boeing 777 Dreamliner следовал на родину в Узбекистан президент этой страны Шавкат Мирзиеев. Его визит в Вашингтон был связан с участием в первом саммите организации «Совет мира».

Самолет, отправившийся в путь с авиабазы Эндрюс — известной точки приема официальных делегаций — пролетел над территорией Канады, Гренландии, Европы, России и Казахстана, после чего благополучно прибыл в Ташкент.

Ранее сообщалось, что взлетевший с авиабазы в США неопознанный самолет заметили в небе над Россией. Он вошел в воздушное пространство России рядом с Мурманской областью, а когда он летел над Архангельской областью, маршрут не отслеживался.

