Взлетевший с авиабазы в США неопознанный самолет заметили в небе над Россией

Неопознанный Boeing 787 прилетел из Соединенных Штатов на территорию России. Воздушное судно взлетело с авиационной базы у Вашингтона, сообщает URA.RU .

Самолет вошел в воздушное пространство России рядом с Мурманской областью. Когда лайнер проходил над Архангельской областью, его маршрут не отслеживался.

По пути борт пересек Гренландию, Норвегию и Финляндию. Кто владеет Boeing, а также список экипажа не разглашаются.

Ранее сообщалось, что с августа 2025 года 6 стран НАТО потратили 2 млрд долларов на военное оборудование для Украины. Средства были отправлены в Пентагон в качестве взносов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.