Страны НАТО потратили на оружие США для Киева 2 млрд долларов с августа
С августа 2025 года 6 стран НАТО потратили 2 млрд долларов на военное оборудование для Украины, сообщает РИА Новости.
«С августа 2025 года и в первом квартале фискального года 2026 (начался в октябре — ред.) Пентагон получил взносов на 2,06 миллиарда долларов от шести стран НАТО», — сообщается в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона, госдепа и USAID.
Отмечается, что деньги предназначены на закупку военного оборудования и услуг для Украины.
Ранее американский президент Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что США не прекращают поставки масштабных партий вооружения странам НАТО с целью их последующей отправки в Украину.
