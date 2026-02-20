сегодня в 06:22

Страны НАТО потратили на оружие США для Киева 2 млрд долларов с августа

С августа 2025 года 6 стран НАТО потратили 2 млрд долларов на военное оборудование для Украины, сообщает РИА Новости .

«С августа 2025 года и в первом квартале фискального года 2026 (начался в октябре — ред.) Пентагон получил взносов на 2,06 миллиарда долларов от шести стран НАТО», — сообщается в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона, госдепа и USAID.

Отмечается, что деньги предназначены на закупку военного оборудования и услуг для Украины.

Ранее американский президент Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что США не прекращают поставки масштабных партий вооружения странам НАТО с целью их последующей отправки в Украину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.